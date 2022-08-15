Что происходит в Новофедоровке после взрыва? – проверим правдивость украинских СМИ

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Новости Украины

Пляжи Новофедоровки заполнены туристами, курортная инфраструктура работает, а все угрозы со стороны русофобов не выходят за рамки гневливых комментариев под видеоблогами.

Блогер из Судака Александр Михайленко отправился на Запад полуострова, чтобы сделать видео о жизни поселка после взрывов 9 августа на военном аэродроме «Саки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Блогер пообщался с туристами и местной жительницей, которая застала момент взрыва и даже сделала фотографии.

«Я живу на расстоянии 10 км от аэродрома на возвышенности, и мне все было видно, – рассказала Мария. – Мне стали писать про ракеты, угрозы, но небо было абсолютно чистое, никаких звуков характерных. Взрыв мы видели и сначала подумали, что это взорвалась автозаправка. Думаю, что это не наша компетенция говорить о причинах, но, наверное, должно пройти какое-то расследование. Но конечно, это не прилеты ракет».

Уже на следующий день после взрывов туристы вернулись на пляжи Новофедоровки, возобновили работу кафе и магазины. Сейчас о происшествии в курортной зоне поселка ничего не напоминает, только любители заговоров и симуляций пишут агрессивные комментарии под видеороликами, продолжая угрожать ракетными ударами по Крымскому мосту. Вдобавок, крымчане стали получать в мессенджерах сообщения о предстоящем наступлении ВСУ и бомбежках Крыма.

Как отмечают обозреватели, к Дню незалежности Украины 24 августа число таких сообщений будет только множиться.

«То, что из Крыма бегут – ложь полная, никаких сомнений нет, – уверяет глава Крыма Сергей Аксенов. – Конечно, есть те, кто опасается даже фейковых сообщений об угрозах Крымскому мосту. Чувство опасения и тревоги у наших жителей есть, при том, что подавляющее число россиян поддерживают наши Вооруженные Силы, президента. Мы понимаем, что тревога все равно есть, переживают…Могу сказать, что исчерпывающие меры Министерством обороны РФ приняты. Я уже говорил, что 100% гарантии никто не может дать. Но скажу, что на 99% меры предприняты и позволяют обеспечить безопасность».

Напомним, серия взрывов на аэродроме «Саки» произошла 9 августа. По информации Миноброны РФ на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Среди гражданских лиц 14 человек получили травмы и 1 погиб. В основном люди поранились разбитым стеклом и кусками шифера, разбросанных взрывной волной. Оперативное вмешательство потребовалось только одному человеку, остальных отпустили домой после обработки ран.