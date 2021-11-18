Что рассекретил Шойгу: специалисты объяснили, чем Россия уничтожила спутник

С большой вероятностью можно утверждать, что 15 ноября Россия провела испытание противоракетной и противоспутниковой системы, известной по названию опытно-конструкторской работы «Нудоль».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.

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«Можно с большой вероятностью утверждать, что 15 ноября была испытана именно разрабатываемая уже десятилетие противоракетная и противоспутниковая система, известная по названию опытно-конструкторской работы «Нудоль». Об этом говорят опубликованные точка запуска, параметры перехвата спутника и ряд других показателей. На Западе по результатам своих наблюдений дали очень много информации о том, как проходили испытания, — здесь им можно доверять. Маловероятно, что в понедельник испытывали с Плесецка другую систему, внезапно возникшую из ниоткуда», – сказал Корнев «Известиям».

При этом в Минобороны России не предоставили подробностей о системе, при помощи которой 15 ноября был уничтожен неисправный советский спутник «Целина-Д». По данным космического командования США, пуск противоракеты класса «поверхность–космос» провели с космодрома Плесецк.

Примечательно, что еще 9 ноября на селекторном совещании в Москве министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России разрабатывается новая зенитная система С-550.

«То, что обозначение новой зенитной ракетной системы С-550 было рассекречено лично министром обороны Сергеем Шойгу меньше чем за неделю до противоспутниковых испытаний — вряд ли случайность, — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Скорее всего, именно такое официальное обозначение получит система, разрабатываемая в рамках ОКР «Нудоль». Она войдет в семейство С-500, как сейчас есть одновременно несколько вариантов зенитных С-300 и С-400».

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