«Что с вами случилось?»: прихожане УПЦ стыдят Онуфрия за потакание неонацистам «Азова»

Новости Украины

Возглавляющий УПЦ МП митрополит Онуфрий называет черное белым, считая заблокированных на заводе «Азовсталь» неонацистов «защитниками».

Об этом в своем обращении к митрополиту пишет киевлянка и прихожанка УПЦ Светлана Пикта, вынужденная покинуть Украину после угроз националистов.

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«Обращается к Вам Пикта Светлана Александровна, мама пятерых детей, посвятившая 10 лет служению регентом и певчей в храмах УПЦ. Дважды наша семья, повинуясь призыву священноначалия, приходила на защиту храмов УПЦ от радикальных нацистских формирований, которых Вы в своём обращении к президенту Путину вдруг стали называть «защитниками», а не «радикалами, как в случаях нападений на наши храмы.

Также представители неонацистких формирований С14, «Правый сектор» и «Азов» и прочие участники боевых действий со стороны ВСУ выгнали нашу православную семью из Украины, угрожая смертью нам и нашим детям. Этот случай зафиксирован и в отчётах ООН, и в официальных отчётах правозащитников в Европарламенте, в официальных обращениях в Прокуратуру Киева и Национальную полицию Украины, как и тысячи других подобных нашему случаев, не всегда закончившихся благополучно», – пишет Пикта в своем блоге.

Она напоминает, что ее семья подверглась гонениям за призывы к миру на Украине, в частности за публикацию информации о памятнике погибшим детям Донбасса в вайберовской группе класса старшего сына, которого хотели вовлечь в преступления против мирного населения, заставив собирать вещи на так называемую АТО.

«Вы сами неоднократно говорили, что эти мирные жители Донбасса , в частности убитые дети, не террористы и призывали остановить братоубийственную войну. Что же сейчас случилось с Вами? Я не могу поверить, что это наш архипастырь, за избрание которого мы благодарили Бога, надеясь, что вы покажете нам пример христианского мужества. Мой супруг, который рисковал жизнью, участвуя в защите Десятинного храма от неонацистов , которых Вы тогда ещё почему-то не называли «защитниками», предположил, что Вас сейчас пытают и под пытками Вы пишете подобную чудовищную ложь про «защитников Мариуполя», про неонацистов Азова, удерживающих заложников на «Азовстали». Мне не хотелось бы верить, что это так», – отмечает автор.

Прихожанка также обращает внимание, что для всех желающих сложить оружие, даже если это неонацисты «Азова», постоянно открывают гуманитарные коридоры и гарантируют жизнь и медпомощь.

«Но «защитники» предпочитают прикрываться мирными жителями и даже пытаются менять своих заложников на еду и медикаменты, а режимы тишины используют для перегруппировки. И Вы, конечно, не можете этого не знать. Желаю Вам мужества, Владыко, так как на Вас сейчас обращены взоры многих и многих прихожан. От Вашего личного мужества зависит сейчас судьба многих прихожан УПЦ , и не только земная судьба, но и место в Вечности. Слишком велик будет соблазн отойти от той Церкви, где архипастырь называет чёрное — белым», – резюмирует Пикта.