Митрополит Онуфрий озвучил формулу обмена пленными

21.07.2019, Киев, Игорь Петров

Церковь призывает к примирению враждующих сторон в конфликте на Донбассе и выступает за обмен военнопленных в формате «всех на всех».

Об этом на своем официальном канале в YouTube заявил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы вернуть мир в страну надо осознать и сказать себя, что у нас страна цивилизованная, европейская, с европейской культурой. И мы в этой стране должны дать возможность жить людям с разными взглядами на жизнь, людям с разными культурами, людям с разными верами.

Наша цель – чтоб исчезла линия разграничения на Донбассе. Это искусственная линия, которая разделяет украинцев. Наверное, надо прислушаться и к тем, кто живет по другую сторону этой линии, прислушаться к их желаниям.

Наша церковь занимается этом вопросом уже несколько лет. Мы занимались вопросом освобождения военнопленных, у нас были свои успехи. Наша церковная позиция в этом вопросе – надо прощать друг друга, как Бог нас прощает. Это – основа, на которой мы пытаемся добиться обмена военнопленных. Наши верующие на территории России идут в соответствующие госструктуры и просят там, чтобы наших военнопленных освободили. Мы, в свою очередь, идем в наши структуры и просим освободить россиян, которые находятся на территории Украины.

Сейчас поменялась власть и мы снова выступили с инициативой возобновить процесс обмена. Я обратился с письмами и к святейшему патриарху Кириллу, с ходатайством за наших военнопленных, и к нашему президенту. Мы просим обмена всех на всех», – сказал митрополит Онуфрий.

Отметим, что в Москве объяснили, что в России нет ни одного военнопленного из числа граждан Украины.