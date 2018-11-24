Что стоит за падением цен на нефть

24.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Цена на нефть марки Brent впервые за более, чем год опустилась ниже 59 долларов за баррель. Всего за прошедшую неделю падение составило 12%, а лишь за вчерашний день оно составило порядка 7%.

Эксперты связывают это с ростом добычи углеводородов в России, США и Саудовской Аравии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также, по мнению эксперта Центра энергетики московской школы управления Сколково Екатерины Грушевенко, давление на цены на нефть оказали и более мягкие санкции в отношении Ирана, чем ожидалось.

«С мая 2018 года мы наблюдаем значительный рост добычи в России, Саудовской Аравии и США. Также санкции в отношение нефтяного экспорта из Ирана оказались более мягкими, чем ожидалось из-за введенных США послаблений в отношении ряда стран. Например, Япония и Южная Корея получили отсрочки на 180 дней для того, чтобы полностью отказаться от импорта нефти из Ирана», – сообщила она в комментарии изданию «Газета.ру».

Вывести цены в позитивную динамику позволило бы новое соглашение между членами ОПЕК+, которое может быть подписано на саммите 6 декабря этого года.

«Если в итоге Саудовская Аравия, Россия и другие страны договорятся о хоть каком-то, но снижении добычи — цены, вероятно, скорректируются. Однако не стоит ждать значительного сокращения добычи (на 1 млн баррелей в сутки) — Саудовская Аравия вряд ли пойдёт на это из-за давления США. Снижение на меньшую величину — скажем, 500 тыс. баррелей в сутки — это более вероятный сценарий», – отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, передают «Известия».

С его позиций согласен международный эксперт Лукмана Отунуга, которого цитирует РИА «Новости».

«Динамика нефтяных котировок будет зависеть от того, примет ли ОПЕК решение о сокращении добычи сырья», говорит он.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что руководство России разработало план действий при трех возможных сценариях развития событий в ситуации, когда экономика все еще сильно зависит от цен на нефть. Так, Центробанк России рассчитал программу на случай колебаний стоимости топлива от 75 до 35 долларов за баррель.