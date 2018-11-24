24.11.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Россия, Экономика, Энергетика
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Что стоит за падением цен на нефть

Цена на нефть марки Brent впервые за более, чем год опустилась ниже 59 долларов за баррель. Всего за прошедшую неделю падение составило 12%, а лишь за вчерашний день оно составило порядка 7%.

Эксперты связывают это с ростом добычи углеводородов в России, США и Саудовской Аравии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также, по мнению эксперта Центра энергетики московской школы управления Сколково Екатерины Грушевенко, давление на цены на нефть оказали и более мягкие санкции в отношении Ирана, чем ожидалось.

«С мая 2018 года мы наблюдаем значительный рост добычи в России, Саудовской Аравии и США. Также санкции в отношение нефтяного экспорта из Ирана оказались более мягкими, чем ожидалось из-за введенных США послаблений в отношении ряда стран. Например, Япония и Южная Корея получили отсрочки на 180 дней для того, чтобы полностью отказаться от импорта нефти из Ирана», – сообщила она в комментарии изданию «Газета.ру».

Вывести цены в позитивную динамику позволило бы новое соглашение между членами ОПЕК+, которое может быть подписано на саммите 6 декабря этого года.

«Если в итоге Саудовская Аравия, Россия и другие страны договорятся о хоть каком-то, но снижении добычи — цены, вероятно, скорректируются. Однако не стоит ждать значительного сокращения добычи (на 1 млн баррелей в сутки) — Саудовская Аравия вряд ли пойдёт на это из-за давления США. Снижение на меньшую величину — скажем, 500 тыс. баррелей в сутки — это более вероятный сценарий», – отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, передают «Известия».

С его позиций согласен международный эксперт Лукмана Отунуга, которого цитирует РИА «Новости».

«Динамика нефтяных котировок будет зависеть от того, примет ли ОПЕК решение о сокращении добычи сырья», говорит он.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что руководство России разработало план действий при трех возможных сценариях развития событий в ситуации, когда экономика все еще сильно зависит от цен на нефть. Так, Центробанк России рассчитал программу на случай колебаний стоимости топлива от 75 до 35 долларов за баррель.

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