Что стоит за паническими вбросами Порошенко

03.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Президенту Украины Петр Порошенко нужно оправдываться перед населением, а потому он придумывает фейковые угрозы.

Об этом в интервью “Комсомольской правде” заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник, давая оценку недавним словам президента Порошенко, сказавшего, что Россия якобы намеревается прорубить «коридор в Крым через Донбасс», взяв Мариуполь и Бердянск.

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“Это одна из фантазий, возникших в Киеве. У ДНР выход к Азовскому морю, вообще- то, есть. «Пробитие» такого коридора не имеет каких-то видимых оснований. Это, возможно, один из первых вбросов в цепи тех десятков панических сообщений, которые последуют в ближайшие три недели. Властям в Киеве же надо оправдываться за мобилизацию студентов и блок-посты, запрет на митинги и все остальное. Все то, что существенно урезает гражданские права населения Украины. Лучший вариант — исходящая со всех сторон опасность.

Ранее Мирошник рассказал, как Порошенко в Керченском проливе утопил свои интересы, но пока не сдал заказ США.