Порошенко в Керченском проливе утопил свои интересы, но пока не сдал заказ США

29.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Планируя провокацию в Керченском проливе президент Украины Пётр Порошенко выполнял заказ определенного круга в Вашингтоне, заинтересованного в дестабилизации в Европе, а также пытался решить свои проблемы закрепления во власти.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу здесь никакой интриги. Здесь есть двуслойный пирог. Порошенко должен был выполнить заказ одного из кругов Вашингтона, где не хотели встречи Путина (с Трампом – ред.), хотели усиления санкций, не хотели реализации Северного и Южного потоков, то есть решения целого ряда проблем, чтобы перевести конфликт на другую стадию, заявив прецедент.

И второй момент этого двуслойного пирога – Порошенко, который пытался решить свою проблему закрепления во власти. Ему нужно было ввести военное положение, объявить себя диктатором и решить все оставшиеся проблемы. Хорошо бы отодвинуть выборы или вообще отменить, взять полностью власть в свои руки и остаться военным диктатором. Но не получилось. Он это сдал, но не сдал заказ Вашингтона. Он сдал свои интересы, понимая, что если что, будет стучаться к хозяевам», – утверждает Мирошник.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были задержаны российским спецназом.