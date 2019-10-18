Что такое RAND и во сколько обходится раскачивание России?

18.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Осознав безуспешность внешнего давления на Российскую Федерацию, Запад начал «играть вдолгую», используя внутренние факторы, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Для этого различные иностранные фонды обильно спонсируют российскую внесистемную оппозицию, которая использует любые поводы, чтобы заявить о себе. Все это делается для того, чтобы к следующим парламентским выборам, которые состоятся в 2021 году, создать максимально много проблем для власти и совершить нечто подобное тому, что было на Украине в 2013-14 годах.

Об этом, комментируя появившиеся в СМИ данные о работе американских аналитических центров против Российской Федерации, «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Армен Гаспарян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, США вливают миллионы долларов в дестабилизацию ситуации в России.

«Когда один только Госдепартамент США ежегодно выделяет более 20 миллионов долларов на «продвижение демократии» в Российской Федерации и все эти средства идут понятно каким людям и понятно на какие действия, когда у вас десятки американских аналитических центров через разнообразные НКО постоянно заливают сюда средства, то это тоже ясно для чего.

Когда западные средства массовой информации открытым текстом призывают всех: «Давайте, поддержите протест» и так далее, то очевидно, что это часть системы. Системы, направленной в долгую, потому они понимают – сразу сделать так, как на Украине в 2013-м, не получится. Поэтому пока задача стоит подготовить актив к 2021 году, к электоральному циклу в России, чтобы этот актив добился главного – показать нелегитимность власти. Ради этого все и происходит.

Что касается методики, то существуют кадры с московских, всех этих протестных шествий и если вы сравните их с кадрами, которые существуют с Майдана, вы с огромным удивлением увидите, что и там, и там есть так называемые «десятники», «сотники» – это люди, которые управляют толпой, которые показывают куда надо идти и координируют все это движение. А это означает, что они работают по определенному плану. Не нравится вам, условно, слово «методичка» – назовите, что они действуют по одному образцу, суть явления от этого никак не поменяется», – заявил Гаспарян.

Финансирование антироссийской деятельности осуществляет не только Госдепартамент – деньги поступают и из организаций, к которым российские граждане настроены более толерантно или первоначальный источник которых сложно отследить. Например, признанная Минюстом России НКО «Голос», которая занимается мониторингом выборов, финансируется через ряд европейских и американских фондов, которые в свою очередь снабжаются государственными структурами стран – членов ЕС, а также США.

На свою деятельность только за последние три года «Голос» получил порядка полумиллиона евро. «Цветные революции» на Украине и Киргизии обошлись США более чем в 110 миллионов долларов, говорится во французском документальном фильме «Революция.com».

В одном из докладов Счетной палаты США говорилось о затратах в более, чем 64,5 млн долларов на проекты Агентства США по международному развитию (USAID) по оказанию «помощи» России в период с 1990 по 1994 года. А бывший официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд сообщала, что за последние два десятилетия USAID потратила http://nvo.ng.ru/concepts/2016-01-15/1_revolutions.html порядка 2,7 млрд долларов «на программы различной направленности».

О зарубежном финансировании российских либералов говорит и политолог Олег Матвейчев. Как работают «оппоненты России», по его словам, можно увидеть на примере московских событий августа-сентября этого года.

«Процессы накануне единого дня голосования, организованные рядом деструктивных структур типа Навального и прочих людей, которые регулярно и планомерно готовятся, представители которых проходят подготовительные курсы за рубежом и достаточно щедро финансируются из-за рубежа я рассматриваю как некую пробу сил, репетицию, чтобы на практике посмотреть, как работают эти механизмы, которые успешно реализованы в ряде постсоветских стран, в том числе, соседней Украине, которая рассматривалась в качестве полигона по отработке таких механизмов уже для России и против российского государства и общества.

Но по понятным причинам наши оппоненты прекрасно понимают, что Украина – это не Россия. Они, однажды произнеся этот лозунг устами основателя сегодняшнего олигархического украинского режима, Леонида Кучмы, возвели это в абсолют и по ряду аспектов Украина, действительно, не Россия в том смысле, что там другое общество сложилось и механизмы, которые сработали на Украине, не работают здесь. Они требуют серьезной модификации, серьезных корректировок, чтобы добиться того или иного результата.

А кроме как на практике невозможном понять эти нюансы. Эта практика, своего рода семинар был проведен летом, накануне единого дня голосования в Москве. Они, я думаю, сделали ряд выводов, будет проведена работа над ошибками, сделаны пресловутые методички.

Безусловно, это серьезная подготовка к большому федеральному электоральному циклу, который стартует в 21-м году с выборами в Госдуму. Я думаю, что туда идет определенна подготовка и перспектива перерастания в массовые беспорядки и реализации государственного переворота в России между парламентскими и президентскими выборами 2024-го года. То есть, эти три года они себе меряют как последний шанс провести госпереворот в России», – заявил Матвейчев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что американские спецслужбы через различного рода аналитические центры и подконтрольные некоммерческие организации пытаются расшатать ситуацию в России.

Для этого используются любые поводы – от повышения пенсионного возраста до недопуска к выборам кандидатов из так называемого либерального лагеря.

Об этом же говорилось в докладе Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Глава комиссии, сенатор Андрей Климов также подчеркивал, что для «зарубежных оппонентов» России важны не сами российские выборы или состав Мосгордумы, а возможность «провести серию акций по расшатыванию стабильности в стране».

На вооружении у них – так называемые «методички», которые разрабатывают иностранные аналитические центры типа известного RAND, который в мае этого года опубликовал документ под названием «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций».