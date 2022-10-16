Что-то намечается: Сербия закрыла посольство в Киеве по соображениям безопасности

16.10.2022  19:17 (Мск), Белград
Оливер Галич.  
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Балканы, Дзен, Политика, Сербия, Украина
Новости Украины

Посольство Сербии в Киеве объявило о временном закрытии по соображениям безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Дипломаты также рекомендуют сербским гражданам воздержаться от поездок на Украину. Одновременно с этим поступают сообщения о том, что Китай, Египет, Казахстан и некоторые другие страны также призвали своих граждан покинуть Украину.

«Посольство Республики Сербия на Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто», – говорится в сообщении пресс-службы дипломатического учреждения.

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Посольство Сербии в Киеве объявило о временном закрытии по соображениям безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»....

Сотрудники посольства Сербии продолжат работать из Белграда до тех пор, пока не будут выполнены условия для их возвращения на Украину, отметили в диппредставительстве.


Как сообщал «ПолитНавигатор», Сербия отказалась признать результаты референдумов в четырёх бывших регионах Украины и их присоединение к России. Белград исходит из того, что в ответ Киев может признать независимость Косово.

«Китай сегодня предложил всем своим гражданам покинуть территорию Украины как можно быстрее. И сворачивает посольство. Об этом же после этого заявили еще около 10 государств. Все они члены Шанхайской организации сотрудничества или имеют хорошие отношения с Россией. Видимо, они получили какую то важную информацию, что будет очень опасно, по линии ШОС от Китая? От России?

1.Будет атака армии России?

2.Или Байден ударит ядерным оружием по Украине, чтобы обвинить в этом Россию?» – комментирует политолог Сергей Марков.

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