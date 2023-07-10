«Что-то понизило рейтинг РФ»: эксперт РСМД не исключает, что турецкие ВМС помогут Украине с зерном

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Турецкие корабли якобы будут обеспечивать безопасность судов, выходящих из украинских портов, если Россия откажется продлевать «зерновую сделку», срок действия которой истекает через неделю.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил ряд украинских пабликов, впрочем, без ссылок на источники информации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Тут такая инфа всплыла. Турция и Украина объявили о сохранении зернового соглашения, даже если Россия из него выйдет Турецкие ВМС будут обеспечивать безопасность коридоров для судов», – пишет «Выпускайте Кракена».

Буквально через несколько минут появилась похожая запись в микроблоге Pulse of Ukraine:

«Турция и Украина объявили о сохранении зернового соглашения, даже если Россия из него выйдет. Турецкие ВМС будут обеспечивать безопасность коридоров для судов».

Повторимся: никаких ссылок на источники нет, а информация появилась сразу после визита президента Украины в Турцию, где было подписано соглашение о запуске завода по производству турецких БПЛА «Байрактар», а глава Турции озвучил ряд антироссиких тезисов.

Тем не менее, специализирующийся на Ближнем Востоке политолог, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов не исключает, что такое действительно может произойти.

«Сообщения эти похожи на явный вброс. Однако в целом и такой вариант сейчас кажется вполне допустимым, который может дополнить освобождение боевиков ВСУ Эрдоганом и возможные поставки турецких гаубиц Украине. Так почему это теперь может стать возможным? Конечно можно сколько угодно пенять на Эрдогана, обращать внимание на внутритурецкие причины таких шагов или же на давление НАТО. И это конечно важно», – написал эксперт в своем тг-канале..

По его мнению, подтолкнуть к таким действиям Турцию может ситуация вокруг России.

«Ведь для этого что-то должно было произойти и в самой России, что было воспринято как слабость, что заставило понизить её рейтинг устойчивости в глазах Анкары и породить у турецкого руководства определённые сомнения… Этот аспект нельзя игнорировать и следует иметь ввиду, что случилось нечто, понизившее рейтинги России ниже, чем они были после отхода из Изюма и Херсона», – опасается Семенов.

Напомним. что на пресс-конференции с Зеленским президент Турции заявил, что идет активная работа по продлению «зерновой сделки», и этот вопрос он хочет обсудить во время визита российского лидера Владимира Путина в Турцию в августе.

«Мы надеемся, что она будет продлеваться каждые три месяца, а не каждые два месяца. Мы приложим усилия в этом плане и постараемся увеличить ее продолжительность до двух лет», – сказал Эрдоган.

Ранее МИД РФ объявил, что оснований для продления «зерновой сделки» нет.

При этом на Украине заявили, что никаких уступок России не будет, а Киев рассматривает варианты продолжения вывоза зерна морем.