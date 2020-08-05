Что у Жириновского на языке: «Время возвращения Новороссии приближается»

05.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Новое окно для возвращения Новороссии в состав России открывается по мере того, как элиты США все больше погружаются во внутренние предвыборные конфликты.

Об этом в ходе выступления на «ЛДПР ТВ» заявил лидер политсилы Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будущее только за одним, что вся Украина вернётся в состав России. В крайнем случае, Галиция, – можно всем собраться в Москве – и поляки, и НАТО, и мы скажем: хорошо, Львов – столица независимого государства Галиция. В ЕС берите, в НАТО берите, остальные области – Новороссия, Малороссия – в состав России. Не захотят – пусть будут отдельно, но там будет русский язык главный и никакого вхождения в НАТО или в ЕС.

То есть, это жёстко можно поставить, это надо делать сейчас, пока Трамп не знает, будет он президентом или не будет, у него власть кончается, но 20 января 2021 года. А Байден если вдруг победит – вообще с ума сойдет. Он уже еле ходит, вообще ничего не соображает – 78 лет. У него наверняка болезнь Альцгеймера или Паркинсона, как у Хиллари Клинтон было или как у Рональда Рейгана», – заявил Жириновский.

По его словам, сейчас для возвращения территорий «выгодное время, как было выгодное время воссоединения с Крымом».

«Сейчас безвластие. Трамп теряет власть, Байден – еще ничего не получил. И Трампу тяжело делать резкие шаги, обострять обстановку. Он точно проиграет. Ему выгодна какая-то ситуация, когда мы сделаем то, что мы считаем нужным, и в какой-нибудь степени согласимся, будем резко критиковать, допустим, Европу, в чем-то Китай, Индию и т.д. То есть, разыграть спектакль», – добавил политик.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее объявленный в розыск пропагандист запрещенного в РФ меджлиса Айдер Муждабаев заявил, что если на американских выборах победит Трамп, Россия начнёт наступление по всем направлениям.