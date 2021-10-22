«Что в глазах Путина?» – львовский политик напуган падением рейтинга Зеленского и его партии

22.10.2021 17:13 (Мск), Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Зафиксированное социологами падение популярности президента Украины Зеленского и его партии «Слуга народа» может отразиться на государстве.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил экс-депутат Львовского облсовета Юрий Подлесный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны чётко показать, что они сделали не так, что они обещали. Мы сейчас много говорим, что они не сделали, но есть одна важная вещь. То, что закидывал на дебатах Зеленский к Порошенко – почему дальше продолжается война? Руслан Кошулинский (руководитель ВО «Свобода» в Львовском горсовете – ред.), который был на фронте, может у него спросить: «А до каких пор будет длиться война? Что ты увидел в глазах Путина? Ты так заглядывал в глаза Путину, а Путин сказал, что не с кем разговаривать, потому что он рафинированный националист?» Извините, сам Зеленский сделал себе эти рейтинги», – сказал он.

В то же время экс-депутат добавил, что меньше всего его волновали бы рейтинги Зеленского и «Слуги народа», если бы не внешнеполитические последствия.

«Меня беспокоит то, что наши западные партнёры уже начинают достаточно специфически смотреть на Украину, перенося рейтинги Зеленского и «слуг народа» на само государство», – добавил Подлесный.