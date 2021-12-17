«Чтобы не выглядеть дураком» – Дроздов призвал к насильственной дерусификации

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Новости Украины

Киев должен начать политику всеобщей насильственной украинизации, не боясь подвергать дискриминации русскоязычных жителей Украины.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие серьёзные вещи, как деколонизация, дерусификация, и остальные вещи, которые начинаются на «де-», не могут совершаться только усилиями пассионарной части общества. Этого слишком мало. Это должно быть государственное действие. И оно должно быть не дискуссионным, а прямым – мы не должны спрашивать колонизированных, хотят ли они деколонизироваться. Это должна быть протогосударственная политика по втягиванию всего населения, которое по факту является колонизированным или постколониальным», – сказал Дроздов.

Он заявил, что дерусификацию можно проводить насильственно.

«Мы имеем право, как субъект государственности, использовать те же методы. Как насильно и неприродно была расширена сфера употребления всего российского, от языка до культурного контента, так же насильно, а, может, даже дискриминационно, мы должны редактировать искусственно раздутый ареал потребления всего российского как вражеского», – призвал Дроздов.

Он подчеркнул, что какие-либо дискуссии не нужны – нарушение прав русских должно быть аксиомой.

«В число таких аксиоматичных вещей должно входить всё, о чём мы говорим – все процессы дерусификации, начиная с языка», – добавил галичанин.

Он призвал не давать слова противникам украинизации.

«Они должны быть за пределы дискуссий со всех олигархических телевизионных площадок, где всегда на один диван посадят колонизированного, который будет отстаивать своё право и дальше быть потребителем яда колонизатора, а ещё и быть его провайдером, адвокатом. И посадят какого-то известного украинца, который будет выглядеть дураком, чокнутым радикалом, который хочет схватить саблю и всех обезглавить. Я бы не вступал в какие-то дискуссии с носителями полностью колонизированного, полностью списанного и непродуктивного для государствостроения мышления. И на этой позиции надо строить всю государственную политику», – резюмировал русофоб.