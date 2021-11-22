Телезрительница с малой Родины Зеленского: Нас насилуют вышиванками и украинским языком

Новости Украины

Украинцам надоело, что их заставляют носить украинскую народную одежду по поводу и без, а также навязывают это детям в садиках и школах.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила телезрительница Галина, живущая на родине президента Украины Владимира Зеленского, в Кривом Роге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Женщина пожаловалась на насильственное насаждение украинского языка и подчеркнула, что горожане с ненавистью смотрят на тех, кто надевает на себя вышиванки.

«Где же после всех этих революций соединилась Украина? Она, наоборот, разъехалась. Нам не нравятся эти вышиванки. Если на человек 300 в городе, в Кривом Роге какой-то оденет вышиванку, то на них с ненавистью смотрят… Это раньше было такое, что вышиванки на праздник надевались, а не принудиловка, сейчас заставляют все то делать. Любой праздник в детском саду – мы в вышиванке, любой в школе – мы в вышиванке», – сказала телезрительница.

«А если у родителей нет денег покупать эти вышиванки и все возмущаются? А почему нельзя одеть белую рубашечку, а почему нельзя одеть все остальное? Нет, надо нас принуждать, заставлять, надо насиловать и этим украинским языком и всем остальным», – заявила Галина.