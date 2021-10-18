Чтобы не замёрзнуть, Украине придётся опустошать золотовалютный резерв

18.10.2021 15:05 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Из-за значительной нехватки угля Украине придётся переводить свои теплоэлектростанции на газ, что потребует выделения миллиардов долларов из золотовалютного резерва

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka Online» заявил украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема заключается в том, что теплоэлектростанции, которые есть на Украине, разбалансированы и изношены 80 процентов, будь то частные или государственные. Мы помним, что год назад в Запорожье одна из теплоэлектростанций вышла из строя, это привело к серьёзным проблемам.

Такого большого потребления, как во вторую половину зимы, не было, потому что зима была холодной. Сейчас у нас меньше угля, чем в прошлом году. В прошлом году все жаловались, что у нас мало угля, но в этом году его ещё меньше, даже существенно меньше», – сказал аналитик.

По его прогнозу, Украине из-за нехватки угля придётся переоборудовать теплоэлектростанции на работу на газе. Единственный источник оплаты реконструкции – из золотовалютного резерва.

«У нас высокая цена на газ, и мы можем подключить энергоблоки теплоэлектростанций к газу, но соответственно у нас резко подскачет потребление, но за счёт чего мы будем это перекрывать?

Уже маячит цифра в 45 миллиардов гривен, которые нужно откуда-то взять. Да, у нас есть национальный банк и золотовалютный резерв, нам нужно будет откупоривать эти запасы и брать оттуда несколько миллиардов долларов, чтобы покрыть потребности на зиму. И так, скорее всего, и будет», – заключил Романенко.