«Чтобы победить РФ в войне»: Кулеба нашел оправдание торговле с Белоруссией

Новости Украины

Украина будет продолжать торговать с Белоруссией и пользоваться ее услугами как транзитера, но при этом не признавать легитимность политического руководства этой страны.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кулебы, Украина будет балансировать между экономическими интересами и ценностями, объясняя такое поведение тем, что «ведет войну с Россией».

«Украина политически не признает Александра Лукашенко. Мы были, кстати, одними из первых, кто остановил авиасообщение с Белоруссией после того, как было совершено, по сути, нападение, принудительная посадка международного рейса режимом Лукашенко, и сделали это еще до того, как такое решение было утверждено на уровне Европейского союза», – сказал Кулеба.

«Но мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией с 14-го года, мы защищаем свою страну. А классики дано говорили, что для победы в войне, прежде всего, нужно три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. Потому мы должны укреплять нашу экономику всеми доступными средствами, не переходя какие-то этические «красные линии», но при этом политически мы полностью отграничены от белорусской реальности, брутальной и сейчас координируем свои усилия и с Польшей, и с Литвой, и с Европейским союзом с целью прекращения этого использования мигрантов как оружия Александром Лукашенко против наших партнеров, наших близких друзей и потенциально против нас самих», – отметил министр.

«Потому я тут не вижу противоречий, мы всегда должны искать баланс между ценностями и нашими интересами», – резюмировал Кулеба.