«Сметем все к чертовой матери»: В Киеве протестующие объявили о возрождении «Самообороны майдана»

Новости Украины

В годовщину начала так называемого Евромайдана в Киеве прошла акция, на которой протестующие выдвинули ультиматум Владимиру Зеленскому, потребовав от президента Украины уволить главу его офиса.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», накануне в Киеве состоялся многотысячный марш, участники которого прошли от Майдана независимости к офису президента.

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В руках у участников мероприятия были плакаты с надписями: «Не раскачивайте лодку коррупции – крыс на Банковой тошнит», «Я знаю, кто в Украине предатель, я знаю, на кого вы подумали» и другие.

Также собравшиеся растянули на фасаде ТЦ «Глобус» огромный баннер «Их вранье унижает», на котором были изображены Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

Организатором акции стало близкое к экс-президенту Украины Петру Порошенко «Движение сопротивления капитуляции», участники которого потребовали отставки Ермака, который причастен, по их мнению, к срыву операции по похищению ополченцев – подробности об этом недавно обнародовало курируемое Западом сообщество «Bellingcat».

«Основное требование всех украинцев сегодня, чтобы началось официальное расследование дела задержания бойцов ЧВК «Вагнер». Официальное расследование блокируется Государственным бюро расследований. На самом деле, это непрямой признак того, что преступление состоялось. Следующий непрямой признак в том, что и Зеленский, и его окружение системно врали украинцам, что этой операции не было вообще», – заявил один из участников акции, экс-депутат Верховной рады и бывший командир карательного батальона Андрей Тетерук.

«После того, как журналистское расследование международного сообщества «Bellingcat» доказало, что эта спецоперация готовилась и первые лица государства непосредственно не только одобрили, но и курировали ее до последнего этапа, свидетельствует, что наша власть нагло лжет украинцам. И мы в день достоинства и свободы пришли с единым, простым требованием – запустить официальный процесс, который бы дал ответы, кто, каким способом и зачем останавливал эту операцию, почему произошел провал это операции», – добавил выступающий.

Собравшихся под офисом президента остановил полицейский кордон – силовики не пускали толпу к площади перед зданием, требуя показать содержимое карманов. На это собравшиеся назвали действия правоохранителей незаконными и объявили о воссоздании Самообороны.

«Пришло время, что нам нужно восстанавливать тактические умения уличной защиты своих прав. Потому мы сегодня тут объявляем о возобновлении нашей Самообороны… Друзья, кто хочет присоединиться к этим рядам – это будет внепартийная структура, которая не будет в политических интригах, то есть, с любыми убеждениями могут быть люди, с разными политическими симпатиями, но главное – нас должна объединять любовь к Украине и ненависть ко всему московскому… Мы будем вас отдельно собирать, группировать, тренировать и восстанавливать наши умения, чтобы можно было действовать более активно, когда придет на это соответствующий момент», – сказали участники акции.

Один из основателей партии «Демократическая секира» Юрий Гудыменко выделил президенту 10 дней на увольнение Ермака и пригрозил более серьезными акциями.

«Володя, если через 10 дней Ермак останется на своей должности, мы готовим бессрочную акцию за отставку президента Владимира Зеленского. Так понятно?.. Сейчас мы вместе с вами начинаем готовить акцию, которая состоится после 1 декабря. Это всеукраинская акция, приглашаю всех людей, всех активистов в Киев на этот день. Сегодня нас тут больше, чем было в 13-м году. Сегодня нас больше, и нас будет больше, и мы сметем это к чертовой матери», – пригрозил Гудыменко.