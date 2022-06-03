Чубайс занял очередь Касьянову в супермаркете

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Главный приватизатор России Анатолий Чубайс засветился уже в Турции, в Италии и Израиле. А сейчас на какое-то время обосновался на Кипре. В сети появляются забавные фото и видео с его участием. В патницу, например, публика старалась смешно пошутить над фото Чубайса в супермаркете в городе Лимассол. В шортах и с пустой тележкой он, конечно, слабо тянет на объект ненависти всей России.

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«Больше 20 лет верной службы Путину. И что в итоге? Стоило оно того, Анатолий Борисович?» – вопрошает московский либерал Илья Яшин.

Между тем, неудачное фото должно меньше всего волновать бывшего главу «Роснано». Как сообщают госСМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Чубайса и его окружение проверят на коррупцию, а также скрытые в Европе счета, сумма иностранной валюты на которых может достигать нескольких миллиардов.

Политолог Марат Баширов уверен, что все эти вбросы происходят с одобрения администрации президента.

«Что это означает? Мы увидим скоро аресты, перевод людей из статуса свидетеля в статус подозреваемого? Все, кто причастен, уже две недели под колпаком и наружкой, смотрят: кому звонят, с кем шепчутся, где прячут коробки», – написал он в своем ТГ-канале.

Тем временем, стало известно, что председатель партии ПАРНАС, экс-премьер России Михаил Касьянов покинул Россию. Он переехал в Латвию, где владеет пятикомнатными апартаментами, и возвращаться в Россию в ближайшее время не собирается. Развлекается Касьянов тем, что дает антироссийские интервью.

«Правительство в изгнании? Миша-2% в надежном месте, сообщает немецкая пресса, но отказывается дать точные координаты местонахождения Михаила Касьянова. Похоже, он все-таки в Германии, да и Чубайс тоже ведет с Берлином некие переговоры. Очень интересно», – строит гипотезы политолог Александр Сосновский.

Для комплекта, в аэропорту Шереметьево был замечен основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Все сразу подумали, что он решил присоединиться к старым товарищам. Но в партии уверили, что лидер просто уехал в отпуск в Лондон. Сам Явлинский тоже высказался.

«Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: «Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!» – написал либерал в соцсетях.

Накануне суд в Хамовниках оштрафовал его ближайшего соратника по партии Сергея Митрохина на 200 тыс рублей за несанкционированное мероприятие. Он теперь просит в соцсетях помощь на выплату взысканий. Возможно, Явлинский посчитал, что оставаться за границей безопаснее для кошелька.