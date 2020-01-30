30.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Миссия ОБСЕ, Пропаганда, Россия, Украина
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Чубаров хочет втянуть в провокацию на границе с Крымом ООН и ОБСЕ


Меджлисовцы надеются попасть в Крым «на плечах» представителей международных организаций во время анонсированной на 3-е мая провокации – «Марша достоинства».

Об этом в интервью изданию «Главком» заявил главарь запрещенной в РФ группировки Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чубарова, Россия, являясь членом этих организаций, будет обязана пропустить ее представителей в Крым.

«Мы работаем над тем, чтобы среди участников этой акции были международные наблюдатели. У нас в Украине есть, по крайней мере, две институции с такими функциями – мониторинговая группа ООН по правам человека в Украине и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Именно эта специальная миссия имеет мандат посещать любые регионы Украины, и нигде нет замечаний, что она не может посещать Крым.

Поэтому мы обязательно будем их просить, чтобы они пошли вместе с нами. Сейчас готовим соответствующие обращения во многие международные организации, членами которых являются и Украина, и Россия. Например, ПАСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества.

Мы будем просить, чтобы члены этих международных организаций, которые приняли за эти шесть лет многие документы о незаконности оккупации Крыма, были с нами», – заявил Чубаров.

При этом, экстремист признал, что в случае попытки прорыва госграницы, в глазах РФ все члены «марша» будут нарушителями: «Россия будет считать, что участники акции нарушили ее государственные границы и сделали заранее организованные действия, направленные на нарушение ее границ. У них в Уголовном кодексе есть статьи по этому поводу, которые будут использоваться. Люди, которые будут пересекать административную границу, будут исходить из того, что ничего не нарушают, поскольку они идут с одной на другую часть территории Украины. Это будет их осознанное поведение».

Как писал «ПолитНавигатор», так называемый «марш на Крым» может обернуться кровавой провокацией для его участников.

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