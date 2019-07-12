Чубаров: Мы развалили СССР, развалим и Россию

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Глава запрещенного в РФ «Меджлиса», депутат Верховной Рады Рефат Чубаров поблагодарил украинских русофобов и выразил надежду на скорое возвращение Крыма под власть Киева.

Об этом он заявил в ходе последнего пленарного заседания Верховной Рады восьмого созыва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Хочу выказать искренние слова благодарности украинскому народу, миллионам украинцев – как внутри страны, так и живущим за границей, но которые чувствуют себя украинцами и заботятся об Украине, за мощную поддержку временно оккупированного РФ Крыма…

Хочу надеяться, что новый состав Верховной Рады будет более эффективным относительно деоккупации Крыма. Сожалею, что, несмотря на все подготовительные работы, которые были сделаны, у предыдущего руководства не хватило политической воли дойти до конца и предоставить Крыму статус национально-территориальной автономии, исходя из права крымско-татарского народа на самоопределение в составе Украины», – сказал он.

«Хочу особо поблагодарить тех, кто два дня назад вышел на Красную площадь, в самом логове бандитско-террористического Российского государства, с митингом протеста против репрессий и преследования крымско-татарского народа.

Пользуясь такой возможностью, хочу всем напомнить, что в 1987 году, когда крымские татары с массовыми протестами, было несколько тысяч человек, съехались со всех мест изгнания в Москву. И после всех тех протестов через неполных четыре года Советский Союз распался. Уверен, что нашими общими усилиями распадётся и Российская Федерация», – резюмировал нардеп-экстремист.