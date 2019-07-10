10.07.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Москва, Политика, Россия
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На Красной площади задержали экстремистов

В Москве правоохранители задержали семерых меджлисовцев, устроивших акцию в поддержку задержанных в Крыму членов запрещенной в РФ террористической группировки «Хизб ут-Тахрир».

Четверых сторонников группировки задержали в прошлом году. Решением суда они получили от девяти до семнадцати лет колонии.

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Собравшиеся в Москве сторонники задержанных выстроились на Красной площади с плакатами «Наши дети не террористы», «Борьба с терроризмом в Крыму – это борьба с инакомыслием» и др.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что меджлисовцы, до 2014 года бывшие противниками запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир», после воссоединения Крыма с Россией стали поддерживать террористов и выдавать борьбу с ними за «репрессии» крымских татар.

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