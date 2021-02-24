Чубаров оказался банальным лоббистом коррупционных схем

24.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Главарь запрещенной в РФ экстремисткой группировки «Меджлис крымских татар» Рефат Чубаров оказался причастен к хищениям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на сайте «Хвыля» пишет киевский политолог Юрий Романенко.

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Он напоминает о скандале, в ходе которого меджлисовцы, владеющие телеканалом ATR, который лишился госфинансирования, растратили 200 миллионов гривен бюджетных денег Украины.

«Во-первых, махинации Ислямова творившего абсолютный беспредел с бюджетными деньгами, нанесли большой имиджевый урон и Меджлису в том числе. Нравится это кому-то или нет – это так. Поскольку Меджлис – это единственный представительский орган крымских татар, он ассоциируется со всем, что касается всего крымскотатарского народа. […] очевидно, что Ислямов давно ходил бы на допросы или сидел, если бы не был крымским татарином. Он прикрывался народом. Как следствие – негатив переносится на весь народ.

Меджлис, прекрасно зная о махинациях Ислямова, сейчас дистанцировался от скандала. Он не поддерживает Ислямова и Муждабаева в их абсолютно безумной истерике, которая ведёт к краху канала. Это хорошо. Но этого недостаточно. Потому что есть во-вторых: глава Меджлиса Рефат Чубаров является совладельцем канала «ATR». Он владеет миноритарной долей – 1,625%, номинальная стоимость которой 650 тыс. грн», – пишет Романенко.

По его словам, Чубаров, являющийся совладельцем частного телеканала, открыто лоббировал выделение ему бюджетного финансирования, используя свой статус.

«Если смотреть с точки зрения закона, абстрагируясь от персоналий, то перед нами чистейшей воды неправомерное получение выгоды с использованием властных полномочий. Это коррупция в самом рафинированном виде. Это создание монополии. А поскольку речь идет о народном депутате (категория «А»), это подследственность НАБУ. Закон же у нас один для всех? Или нет?

Чубаров был народным депутатов с мая 2015 года по август 2019. В своих декларациях о доходах он не отразил дивиденды или другие доходы от компании «Атлант-СВ» («ATR»), он указывал только долю. Скорее всего, он их и не получал. Но дело в том, что бюджетные вливания неизбежно повышали капитализацию канала и рост реальной стоимости доли Чубарова. Т.е. выгода была прямая.

Я далёк от мысли, что глава Меджлиса боролся за финансирование канала ради личной наживы. С его стороны это было бы за гранью, и никаких фактов в пользу такой интерпретации нет. Но остаётся другой факт – в действиях Чубарова есть признаки коррупции. Он регулярно предпринимал шаги в интересах «ATR», используя свои властные полномочия», – отмечает эксперт.

Он считает, что Чубарову следует инициировать в отношении себя разбирательство НАБУ.

«Этот «хвост» нужно отрубить как можно скорее и в контролируемом режиме. Потому что в самый неподходящий момент этим могут воспользоваться враги крымских татар. С высокой вероятностью НАБУ найдёт способ не увидеть нарушений в действиях Чубарова. Решение НАБУ надо опубликовать. Тогда он будет формально чист, уязвимость будет устранена», – предлагает Романенко вариант «очистки» Чубарова.

«Лидер крымскотатарского народа» оказался банальным лоббистом-коррупционером, выкачивающим из госбюджета Украины деньги на поддержку собственного медиа-бизнеса», – прокомментировал скандальную ситуацию киевский политический эксперт Сергей Белашко.