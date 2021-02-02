«Мне больно!» – Ислямов в полном отчаянии набросился на Зеленского за Крым

02.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не сможет решить ни один вопрос по Крыму без привлечения к этому процессу экстремистов из запрещенного в РФ Меджлиса.

Об этом в эфире лишенного господдержки телеканала ATR заявил его собственник, коммерсант Ленур Ислямов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Ислямов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провале работы по «возвращению» Крыма и жестко раскритиковал информационные продукты, которые были созданы Зеленским еще до президентства.

«Сегодня Меджлис – это единственный легитимный орган в Крыму вообще. И если Меджлис говорит, что должно быть так, значит так должно быть. Я хочу, чтобы это власть тоже услышала. Мы в прошлом году, может быть, недосказали, недообъяснили – это должно быть так. Если вы не слышите то, что говорят вам лидеры, вы не понимаете, что происходит в Крыму, вы не делаете того, что ждут в Крыму…

Мы – народ, который всегда ждет. Вот, мы ждем и теряем позиции, ждем при Зеленском, про телеканал, дающий надежды, при Зеленском Крым теряет надежду. Он сказал, что он – единственный, кто начал Крым защищать, я хочу сказать ему, что у нас сотрудники на телеканале ATR теряют надежду. Мне 55 лет, я пожил уже, а молодые сотрудники, которые работают здесь, мне больно смотреть им в глаза, потому что – за что им это?!..

Уже же должно быть понятно, чтобы вернуть Крым, без крымских татар вы никогда его не вернете. Если вы хотите информационную войну вести с оккупантом без ATR, вы не выиграете эту информационную войну. Вы чем хотите ударить, «95-м кварталом» ударить по деоккупации Крыма? Или сериалом «Сваты» хотите деоккупировать Крым? Сделать так, чтобы они сказали: «Да заберите вы этот Крым, мы больше этот сериал смотреть не можем?». Что они хотят сделать, это настолько для меня болезненно!», – горестно резюмировал Ислямов.