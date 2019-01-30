Чубаров пятый год нудит о виртуальной автономии, с которой «кинула» Украина

30.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Крым в составе Украины может быть только крымско-татарским. Об этом украинские власти предупредил главарь запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это те принципы, в которых должны быть уверены все. Начиная от Порошенко, как действующего президента, так и Порошенко – кандидата, как и всех других кандидатов. Как бы они сами у себя внутри не видели развитие Крыма в составе украинского государства, они должны себе четко отдавать отчет, что Крым уже не может дальше развиваться, не будучи крымско-татарским», – заявил Чубаров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Напомним, что за почти пять лет своего президентства Петр Порошенко так и не выполнил обещания о внесении в Конституцию Украины пункта о превращении Крыма в татарскую автономию.

Идея даже виртуальной крымско-татарской автономии, которая могла бы появиться в случае гипотетического возвращения полуострова под контроль Киева, жестко критикуется украинскими националистами, которые видят в этом угрозу протурецкого сепаратизма.

Существование любых автономий противоречит курсу на унитарность, который был провозглашен Киевом. Например, сам Порошенко недавно заявил о невозможности федерализации, как того требовали Минские соглашения.

Ранее глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что Петр Порошенко станет последним президентом Украины, который заигрывает с меджлисовцами ради политического пиара. В конечном итоге никакой автономии сторонники запрещенной в РФ группировки не получат.