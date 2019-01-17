Крымские татары ничего не получат от Украины

17.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Петр Порошенко станет последним президентом Украины, который заигрывает с меджлисовцами ради политического пиара. В конечном итоге никакой автономии сторонники запрещенной в РФ группировки не получат.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За пять лет ничего они не смогли сделать. Как они там надували щеки и рассказывали, что сейчас все крымские татары выедут в Херсон, поднимутся на революцию в Крыму, будут саботировать, не будут брать паспорта, на выборы не пойдут. Обещать им будут дальше, но никто им не даст, потому что понятно, что это настолько подбитые и втоптанные в грязь летчики, что смысла нет”, – сказал Умеров.

По его словам, свыше 10 тысяч крымских татар, которые проживают в Херсонской области, очень недовольны осевшими в регионе “недобатальонами Ислямова”, потому что они занимаются грабежами и рэкетом.

“Поэтому, давать не за что. 23 года обещали в Украине, пять лет после «революции гидности» обещают. Я думаю, что дальше обещаний ни у кого смелости не зайдет. Порошенко будет последним президентом, который что-то им обещает», – заявил Умеров.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что по Украине расползается исламистская угроза, старт которой положил созданный в Херсонской области меджлисовский батальон, сформированный из беглых членов запрещенных экстремистских организаций.