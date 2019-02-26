Чубаров с трибуны Верховной Рады сообщил о диверсии в Крыму

26.02.2019, Киев, Владимир Гладков



Представители запрещенного в РФ за экстремизм меджлиса под покровом ночи разместили на одной из трасс в Симферополе антироссийский баннер, приурочив это к пятой годовщине столкновений у парламента Крыма, когда проукраинские боевики сорвали сессию, где депутаты планировали принять решение о референдуме.

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«Сегодня с утра по Симферополю были вывешены баннеры с надписью: «Россия-вон, Крым – наш дом». Это делают украинские патриоты, это делают крымские татары, этнические украинцы. Я хочу, чтобы сегодня в этом зале мы говорили, как мы будем возвращать Крым! Чтобы мы поняли, что если мы сейчас не мобилизуемся, не объединимся, президентские и парламентские выборы повторят судьбу Крыма! Я хочу напомнить тем, кто сидел в этом зале 26 февраля (2014 года – ред.), мы были на площади в Симферополе, а тут занимались совсем другими делами! Я хочу сейчас только одного: знаю, что мы будем продолжать борьбу!» – сказал с трибуны Верховной Рады глава меджлиса Рефат Чубаров.

«Я знаю, что мы вернёмся в Крым, кто б как не хотел! Из 44 кандидатов у четырнадцати нет ни слова про Крым! Я хочу попросить хотя бы аплодисментами выразить уважение тем, кто сейчас в Крыму борется и будут бороться, несмотря ни на что! Чтобы мы все объединились во имя территориальной целостности Украины, во имя Крыма», – добавил главарь меджлиса.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня на Украине отмечают «День крымского сопротивления», приуроченный к годовщине столкновений возле парламента Крыма 26 февраля 2014 года, когда боевики меджлиса и «Правого сектора» сорвали заседание, где депутаты намеревались провозгласить референдум о возвращении Конституции 1992 года.