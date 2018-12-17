Чуда не будет. События на Украине развиваются по самому пессимистичному сценарию

17.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

В надежде сохранить свою должность президент Украины Петр Порошенко подвел Украину к краю кровавой пропасти.

Об этом в материале о создании новой церковной структуры на Украины пишет “Российская газета”.

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Издание полагает, что теперь никто не может запретить Порошенко начать насильственный отбор храмов и православных святынь в пользу так называемой ПЦУ, заранее объявленной “государственной церковью”.

“Точно так же никто не может запретить верным православным сопротивляться этому всеми доступными способами. Избежать кровопролития поможет только чудо, но, как показывают последние пять лет украинской истории, чудес в современном мире не бывает, и все события на этой территории развиваются по самому пессимистичному сценарию.

Через скандал, публичный позор, отказ от стыда, совести и страха перед Богом, Петр Порошенко все-таки подвел Украину к краю кровавой пропасти, в которой ему видится только возможность продолжить свое президентство. Категориями истины и вечности этот человек мыслить давно не способен, поэтому и уже пролитая, и будущая большая кровь, Порошенко уже не пугают”, – приходит к выводу “РГ”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, 15 декабря в Киеве объявили о создании подчиненной Стамбулу так называемой “Православной церкви Украины”, которую возглавил правая рука расстриги Филарета.