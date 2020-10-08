Чуда не будет: «Союзник» Лукашенко окажется вновь не готов признать Крым

08.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Руководство Белоруссии не будет в ближайшее время рассматривать вопрос восстановления железнодорожного и авиационного сообщения с Крымом. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько.

По словам эксперта, в ответ на предложение властей Крыма, которое было озвучено пару дней назад, белорусское руководство ответит очередным отказом в дипломатических тонах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я сомневаюсь, что белорусы пойдут на восстановление прямого транспортного сообщения с Крымом, по крайней мере гласно. Скорее всего, Лукашенко ничего на это не ответит, а кто-нибудь из чиновников скажет, что нужно соблюдать международное законодательство, что «мы признаем Крым де-факто, но, к сожалению, нынешние обстоятельства не способствуют» и так далее. Со стороны Крыма эта инициатива, безусловно, хорошая, я бы приветствовал подобного рода шаги, но давайте дождемся подтверждения с белорусской стороны, согласны ли они с подобного рода введением прямого транспортного сообщения и фактическим признанием Крыма как части Российской Федерации, то есть, с признанием суверенитета России над Крымом. Мне кажется, что не готовы», – заявил Безпалько.

Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти Крыма намерены провести переговоры с правительством Белоруссии об организации прямого железнодорожного и авиационного сообщения.