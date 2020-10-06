06.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Крым, Политика, Россия, Транспорт
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Крым хочет летать в Белоруссию на самолетах и ездить на поездах


Власти Крыма намерены провести переговоры с правительством Белоруссии об организации прямого железнодорожного и авиационного сообщения между двумя республиками.

Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов на заседании Совета министров РК во вторник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формат работы там такой: есть региональные взаимоотношения, а есть с правительством. Все регионы РФ заключают соглашения непосредственно с правительством Белоруссии. Поэтому считаю необходимым дать поручение правительству подготовить предложения и вступить в переговоры. Мы заинтересованы как минимум в прямом транспортном сообщении Минск – Симферополь, как в авиационном, так и в железнодорожном», – сказал Константинов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал данное предложение.

«Мы неоднократно на разных уровнях поднимали вопрос транспортного сообщения наших Республик.Я очень рад, что наконец-то эта тема сдвинулась с мертвой точки. С нетерпением ждём прямые авиа и ж/д рейсы из Белоруссии в Крыму!», – прокомментировал это решение у себя в «фейсбуке» глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец.

В марте он обращался сегодня к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на отсутствие прямого авиасообщения между Крымом и Белоруссией.


Напомним, что после того, как в Белоруссии развернулись массовые антиправительственные протесты близкие к президенту Лукашенко эксперты заговорили о возможности признания российского статуса Крыма.

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