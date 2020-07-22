Чудеса по-киевски: «Террористы» превратились в «российские войска»

22.07.2020, Одесса, Юрий Коваленко

Президент Украины Владимир Зеленский, выполнив требования Максима Кривоша, захватившего в Луцке автобус с заложниками, фактически обнулил курсирующий с начала войны в Донбассе нарратив «Киев с террористами не договаривается».

Об этом у себя в Telegram-канале написал экс-депутат одесского горсовета, историк и публицист Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что ключевым украинским тезисом в войне на Донбассе всегда было то, что Киев якобы имеет дело с террористами, с которыми переговоров не ведут.

Он подчеркнул, что именно недоговороспособность Киева стала причиной радикализации Русской весны, а также указал, что террористические методы войны вела именно Украина.

«Запугивали не Донбасс с Крымом, это бесполезно, а всех остальных русских, которые ещё остались в границах Украины. Смотрите, что будет с вами, если не признаете национальную украинскую власть и свой статус граждан второго сорта (на их языке ненависти это назвалось «звать войну» – т.е. вы призываете соблюдать ваши права, а к вам за это приходят с войной)», – подчеркнул Васильев.

«На этой заплатке про мнимых террористов вся украинская картина мира и держится. Потому что если вдруг признать такую еретическую мысль, что там тоже люди, которые, мягко говоря, ничем не хуже украинцев, так это на такое количество вопросов придётся отвечать самими себе…И вот Зеленский и Луцк весь этот нарратив обнулил», – считает Васильев.

Однако одесский журналист Юрий Ткачёв категорически не согласился со своим земляком и представил куда более скептический взгляд на вещи.

«Во-первых, парадигма «мы не ведём переговоров с террористами» отошла на второй план где-то с 2016 года. Нет, то, что ДНР и ЛНР террористы, в Украине не отрицается, тем паче что благодаря этому сочувствующих им очень просто сажать по соответствующим статьям УК. Но они не просто террористы, а в то же время подразделения регулярной российской армии. Для этого даже придуман чудо-термин «российско-террористические войска». А в последнее время отказываются и от него: пишут просто про российские войска и российские оккупационные власти», – написал Ткачёв.

«Вы не верите в то, что на Донбассе российские войска и оккупационная администрация Российской Федерации? Значит вы ватник и предатель. А значит, дискуссия с вами бессмысленна, да и вообще не разговаривать с вами надо, а сдать в СБУ. Вы задаёте вопросы о том, где доказательства этих утверждений? Значит, вы прямой российский агент и «распространитель кремлёвских нарративов». См. предыдущий пункт.

Точно так же караются вопросы, к примеру, о том, в какой момент «террористы» превратились в «российские войска». Вообще лишние вопросы не приветствуются и порождают подозрение. Уже сам факт того, что вы способны усомниться в официальной парадигме, порождают серьёзные вопросы в отношении вашей патриотичности», – описал журналист украинские реалии.

По его словам, на Украине по сути создана система, совершенно свободная от логических посылок, какой-то аргументации, доводов и необходимости хоть как-то обосновывать свои слова – всё это заменяется псевдопатриотической экзальтрованностью, близкой к истерии.

«И вот с учётом этого всего вы хотите сказать, что какой-то там случай в Луцке что-то поменяет? Да я – рассуждая в псевдологике украинства – придумаю вам тысячу объяснений того, почему «это совсем другое дело». Да банально: террорист работал на российские спецслужбы? Нет? Значит, никакой зрады не было. Шах и мат, вата!» – возражает Васильеву Ткачёв.

«Хотя это, как уже было сказано выше, и не потребуется. Правильные граждане вопросов задавать не будут. Неправильным их задать не дадут. Эта система неуязвима. Оставь надежду, всяк сюда входящий», – мрачно заключил одесский журналист.