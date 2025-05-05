«Чудовище сожрет вас»: украинская пропаганда в панике от румынских выборов

Победа в первом туре выборов президента Румынии, внесистемного кандидата и евроскептика Джордже Симиона грозит Украине тяжелыми последствиями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель исполнительного директора Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук.

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«Второй подряд (вместе с отмененными выборами 2024) провал провластного кандидата – это еще не окончательное поражение нынешней коалиции. Однако уже можно говорить, что румынский DeepState утратил единство. Ранее мы видели, что все ключевые акторы румынского политикума обычно поддерживали властную коалицию, будь то национал-либералов или социал-демократов, и делали ставку на стабильность. В настоящее время выглядит так, что румынские политики пытаются приспособиться к новому тренду – росту популярности праворадикалов. И часть представителей этого DeepState решила, что можно договориться с Симионом и сохранить власть», – сказал Герасимчук в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда».

По его словам, ранее Симион ранее демонстрировал лояльность к власти, играя роль такой оппозиции, которая знает, где можно критиковать, а где нельзя.

«Однако это опасная ставка, ведь Симион теперь стал интересен и Москве, и Вашингтону, а также многочисленным праворадикальным движениям в Европе. А потому он теперь будет иметь гораздо большие амбиции и будет менее контролируемым. Другими словами, если вы кормите чудовище, будьте готовы, что в один день оно сожрет и вас. Президент Румынии имеет полномочия по вопросам национальной безопасности и внешней политики и европейских дел.

Поэтому, очевидно, что если Симион станет президентом, следствием этого станет изменение динамики отношений между Бухарестом и Брюсселем», – предупреждает эксперт.

По его словам, отразится победа Симиона и на Украине.