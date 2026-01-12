Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во время недавней поездки в Киев на поезде британский министр обороны Джон Хили якобы чуть не попал под удар российской ракеты «Орешник».

Об этом сообщил таблоид The Sun, пообщавшись с чиновником после его возвращения.

«Опасно приблизился к ракетному обстрелу со стороны Кремля. Источник сообщил, что он «чуть не попал в беду» под Львовом, когда в четверг ракета «Орешник» была выпущена одновременно с ударом беспилотников по Киеву», – говорится в публикации.

Хили с готовностью подтвердил эту информацию.

«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и суровое напоминание о массированных обстрелах украинцев беспилотниками и ракетами в условиях минусовых температур», – обрисовал он свой «героизм».

История о бесстрашном Хили явно преследует две цели. Первая – поправить рейтинг правительства Стармера. Вторая – оправдать новые расходы на поддержку ВСУ.

Великобритания накануне объявила, что готовит для Украины «новую баллистическую ракету глубокого действия» массой 200 кг на дальность более 500 км.

Ракеты Nightfall будут способны «нанести удар даже по Москве с поля боя. Они могут быть запущены быстро одна за другой с транспортных средств, прежде чем Россия сможет отреагировать», обещает Sun.

Скоро будет подписан контракт на сумму 9 миллионов фунтов стерлингов на проектирование, разработку и поставку первых трех ракет для испытательных пусков.

Хили говорит, что ракеты дадут Украине «возможность атаковать».