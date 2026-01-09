Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министр обороны Великобритании Джон Хили посетил Киев «для обсуждения планов по размещению франко-британских войск на Украине в случае прекращения огня», сообщают западные СМИ.

Гостя специально привезли к одному из жилых домов, куда врезался заглушенный РЭБом российский дрон. Хили тут же объявил, что «продолжающиеся российские атаки на гражданское население Украины являются жестокими и циничными».

«Он говорит о мире, но при этом наращивает и усиливает свои атаки», – сказал британец о российском лидере.

Кстати, накануне газете Telegraph дал интервью предшественник Хили – Бен Уоллес, который работал на должности министра обороны четыре года. Он выразил сомнение, что британцы в состоянии направить серьёзный контингент на Украину.

«Мы могли бы сделать это на короткий срок. Но это будет сделано в ущерб чему-то другому», – сказал он.

Редакция пояснила: «этим «чем-то ещё», скорее всего, будет британская боевая группа численностью около 500 солдат», которая постоянно сменяет друг друга в Эстонии в рамках миссии НАТО «для сдерживания России».