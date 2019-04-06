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06.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Скандал, Украина
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Цибулько отмазывает кровожадного Муждабаева: «Он интеллигентный человек с комплексом»

Обслуживающие Петра Порошенко пропагандисты пытаются заступиться за своего коллегу – одного из руководителей меджлисовского телеканала ATR Айдера Муждабаева, на днях оказавшегося в центре скандала после заявления о том, что боевики АТО будут вынуждены начать вооруженную борьбу против сторонников Владимира Зеленского, которому порошенковский штаб навязывает клеймо «ватника» и «агента Москвы».

Напомним, что в ответ боевики АТО, не поддерживающие Порошенко, пригрозили отрезать Муждабаеву язык, припомнив, что он не так давно сам приехал из РФ, и провоцирует внутреннее противостояние.

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После этого Муждабаев удалил свое заявление со страницы в социальной сети и опубликовал заявление.

«Ну, Муждабаев приехал с России. Психология Муждабаева формировалась в России, и у него есть свой комплекс российской атаки на крымских татар. И теперь все медиа-ресурсы России работают на победу Зеленского», – попытался оправдать коллегу пропагандист Владимир Цибулько, называющий себя «политологом».

«Это его оправдывает?» – поинтересовалась ведущая Диана Панченко.

«Майстренко тоже приехал с России, и что?» – добавил её коллега Василий Голованов.

«Ну, он один, и он… он …но… он за крымских татар», – пытался оправдаться Цибулько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы с Айдером общались, он, во-первых, принёс уже извинения, сказал, что он не прав. Это эмоции, он очень переживает за свою родину», – заступился за «порохобота» сам Виктор Майстренко, беглый российский журналист, который поддержал майдан.

«Я много лет часто с ним на эфирах. Он в действительности очень интеллигентный человек, потому это не тот случай, когда это (его высказывания – ред.) является реальной угрозой», – заверил Владимир Цыбулько.

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