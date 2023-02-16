«Цифровизация» по-петербуржски. О бомбоубежищах и укрытиях люди могут узнать только с развлекательных сайтов

Петербуржцев предупредили об очередной учебной тревоге с плановой проверкой систем оповещения. 1 марта все услышат сирены, но абсолютно точно не будут знать куда бежать в случае реальной угрозы – никаких карт, планов и схем не существует в цифровом виде. Примечательно то, что 16 февраля на телевидении проведет «прямую линию» вице-губернатор Станислав Казарин, который не скажет об этом ни слова.

16 февраля петербуржцев предупредили о том, что в городе будет в очередной раз проведена проверка уличных систем оповещения. В пресс-релизе Смольного сказано, что 1 марта электромеханические сирены, громкоговорители и некие «специализированные технические средства оповещения» внутри организаций, сопряженные с городской системой, будут включены одновременно. Во время плановых мероприятий с учебной тревоги будут задействованы телеканалы и радиостанции.

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Все эти меры важны и полезны были в том случае, если бы все эти многочисленные системы оповещения передавали бы людям куда им бежать в случае возникновения опасности. Эта информация, как выяснилось, практически недоступна «простым смертным». Еще в прошлом году журналисты провели эксперимент и попытались найти схемы бомбоубежищ Санкт-Петербурга в Интернете. И таковые нашлись, вот только не на сайтах МЧС или администрации города Петербурга, а… на развлекательных порталах, которые предлагают провести экскурсии по заброшенным бомбоубежищам города на Неве.

На сайте МЧС информация о бомбоубежищах весьма устаревшая – от 2017 года и нет, здесь тоже нет какой-либо карты или схемы. Все это потому, что сами эти объекты гражданской безопасности давным-давно заброшены. Нужно напомнить, что как уже сообщал «ПолитНавигатор», последняя инвентаризация всех бомбоубежищ была проведена ровно 10 лет назад – в 2012 году. Тогда их насчитывалось чуть более 4000 и это, в основном, метрополитен и подвалы жилых домов.

Однако и эти объекты гражданской обороны должны быть помечены и отмечены на карте, а в Интернете должны быть понятные карты и схемы. Однако – не судьба. Причем даже задать вопрос вице-губернатору по цифровизации Станиславу Казарину по этому поводу на прямой линии, которая будет как раз 16 февраля, не получится. Дело в том, что за сутки до этого Казарин уже провел так называемую «репетицию» собственной якобы «прямой линии» – без особых оповещений она прошла при малом количестве народу Вконтакте, а проводили линию специалисты ЦУРа. В этой вполне себе «беззубой» и «вегетарианской» линии не было ничего по поводу цифровизации схем и про оповещение граждан. Соответственно не будет и в эфире на телеканале «Санкт-Петербург», если она вообще будет «прямая».

Напомним, последний раз про то, что делать в случае опасности сообщала пресс-служба Смольного 25 октября 2022 года. Власти города предложили эвакуироваться в так называемые «безопасные районы» – Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский и Петродворцовый. Кроме того, документом, подписанным губернатором города Александром Бегловым было предписано оповестить предприятия в этих районах о том, что им придется принимать граждан в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это – полный перечень действий, которые до сих пор не нашли своей «цифровизации».