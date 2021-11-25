«Цифры очень страшные»: в Донбассе нашли тела нескольких тысяч неучтённых жертв украинской агрессии

25.11.2021  19:20 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В ходе работ по поиску мест захоронений жертв украинской агрессии в Донбассе, было открыто множество уголовных дел по статьям «геноцид» и «применение запрещённых средств и методов ведения войны», касающихся военных преступлений Киева.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявила первый заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики Анна Сорока, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе работ по поиску мест захоронений жертв украинской агрессии в Донбассе, было открыто...

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«Все работы велись под наблюдением правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры, Министерства госбезопасности. Работы ведутся в рамках уже возбуждённых уголовных дел по статьям «геноцид», «применение запрещённых средств и методов ведения войны». В этих уголовных делах уже более двух тысяч эпизодов. Все они пристально рассматриваются, проводятся специальные экспертизы.

Сейчас мы уже можем говорить о новых данных о погибших. К сожалению, цифра выросла. Мы нашли новые места захоронений – удары наносились даже по тем населённым пунктам, где мы ранее не обладали такой информацией», – сказала она.

Анна Сорока отметила, что не только Киев совершает преступления против человечности – в этом замешаны и все страны, помогающие Украине в войне против Донбасса.

«Мы говорим о том, что действия, которые совершает Украина – это преступления без сроков давности. Это преступления против мира, безопасности, человечества. Это нарушение Женевской конвенции…

Надеюсь, что наша работа поможет донести до всего мира – страны, которые способствуют Украине в её вооруженной агрессии против собственного народа, тоже соучастники данных преступлений. Это то, что ляжет в основу будущего приговора Украине. Мы к этому стремимся», – добавила заместитель министра.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова рассказала о количестве уже обнаруженных жертв украинской агрессии.

«Эта цифра составляет уже более пяти тысяч человек, в том числе девяносто один несовершеннолетний ребёнок. Ещё порядка восьми тысяч человек были ранены. Цифры очень страшные», – сказала она.

Общественница подчеркнула, что до сих пор невозможно выявить всех погибших и раненых.

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