ЦИК Украины снял Шария с выборов: Всё интересное только начинается

03.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Центризбирком вечером в среду снял с выборов в Верховную Раду Анатолия Шария и Андрея Клюева, бывшего чиновника администрации Виктора Януковича. Решение принято на основании того, что оба не проживали на территории Украины на протяжении последних пяти лет.

ЦИК Украины, таким образом, поступил вопреки вердикту Верховного Суда, который накануне установил, что нет доказательств официального выезда Шария и Клюева за границу, а потому они могут участвовать в выборах.

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Буквально вчера в центре Киева прошел инициированный экс-президентом Петром Порошенко митинг украинских националистов, требовавших не допускать к выборам Клюева и Шария, которых манифестанты называли «символами реванша» домайданных сил.

Новый и.о. главы СБУ Иван Баканов фактически «прогнулся» под националистов и сегодня направил в ЦИК справку, согласно которой Шарий еще в 2012 году покинул Украину, выехав на поезде Ковель-Москва, и не возвращался.

(Сам Шарий утверждал, что был вынужден скрыться в ЕС и получить там убежище задолго до Евромайдана из-за конфликта с чиновниками МВД после публикации разоблачительных материалов об «оборотнях в погонах»).

Между тем, решение ЦИК не означает снятия партии Шария с выборов. Первым номером в списке там будет супруга журналиста Ольга. Она уже подвергла резкой критике справку, направленную СБУ в Центризбирком.

«И я расценю эту бумажку, как продолжение политики Порошенко, как прогиб под агрессивное меньшинство, как неспособность быть жесткими и дать ответ. Я не думаю, что это направлено против нас. Нет, я думаю, что это просто будет ссыкотный отход в сторону, чтобы не злить порохоботов. А это не то, что вы обещали. 73% – это не за Зе. Это против Пороха. И когда миллионы сумели показать, как это – быть против. То команда ЗЕ во власти, видимо, не сумела», – пишет Ольга Шарий.

Ее муж Анатолий Шарий уже заявил, что намерен предпринять ответные действия на решение ЦИК. По его словам, отказ от участия в выборах демонстрирует двойные стандарты, поскольку, в то же время, к кампании допущен беглый грузинский политик Михаил Саакашвили.

«Если кому-то в голову упадет крамола нарушить все, что можно было нарушить и не исполнять решения Верховного Суда – все равно. До лампочки. Правда тогда придется объяснять ситуацию по Михо, который гражданином, если мне не изменяет память, 4 года, а я, если мне опять она не изменяет, гражданин Украины с 1991. Но то такое.

Если агрессивное меньшинство опять захочет потоптаться по закону – вперед. Я спокойно хлебну колы, гляну, сколько сторонников у партии прибавится после такого беспредела, и продолжу заниматься тем, чем занимался. А также отправлю лучших в мире адвокатов в некие европейские инстанции, где люди с подобными кейсами уже выигрывали, и там очень спокойно накажу государство», – пообещал Шарий.

Главный редактор издания «РБК-Украина» Сергей Щербина полагает, что шансы у Шария есть.

«Мы же тут все за европейский выбор? Вроде да. Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам «кассетного скандала», он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.

Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.

В общем, практика ЕСПЧ на стороне «беженцев», и, например, для украинского суда это убойный аргумент», – поясняет Щербина.