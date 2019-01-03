ЦИК Украины уличили в нарушении Конституции

03.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Закрывая избирательные участки на территории России, украинский Центральный избирательный комитет нарушает Конституцию своей страны.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-глава представительства Интерпола на Украине Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«К сожалению, это полное нарушение Конституции, когда граждан Украины лишают права и возможности быть избирателями. Понятно, что они были вынуждены покинуть свою страну не из-за того, что они предатели или не любят Украину, а из-за экономической политики нынешнего правительства и властей Украины.

И понятно, за кого они точно не будут голосовать. Лишив возможности голосовать более трёх миллионов людей, а это цифра Минстата, которые работают в России, это – волюнтаризм с одной стороны, и грубейшее нарушение Конституции Украины – с другой», – отметил он.

Также, по мнению Куликова, Украина разбрасывается своими гражданами, отказываясь сначала от населения Крыма и Донбасса, теперь – от иммигрантов.

«На сегодняшний день я остановил бы любые голосования и добивался того, чтобы каждый голос, потому, что он важен, каждого гражданина Украины, если мы не хотим потерять своих граждан, что мы делаем постоянно.

Мы же разбрасываемся: в Крыму нам не нужны, в Донбассе нам не нужны, теперь те, которые работаю в России, нам не нужны. Завтра нам станут не нужны те, кто работает в Польше, в Венгрии, в Португалии, и так далее», – резюмировал эксперт.

Напомним, как только на Украине началась избирательная кампания, контролирующий Центризбирком Петр Порошенко сразу же предпринял шаги для осуществления фальсификаций и сохранения у власти. Так, на первом заседании ЦИК объявил о том, что избирательные участки в России работать не будут.