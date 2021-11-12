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12.11.2021 17:57
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Цимбалюк признался, что на всякий случай хранит дома футболку с Путиным

Новости УкраиныРаботающий в Москве украинский журналист и антироссийский пропагандист Роман Цимбалюк не спешит выбрасывать футболку...

Работающий в Москве украинский журналист и антироссийский пропагандист Роман Цимбалюк не спешит выбрасывать футболку с президентом РФ Владимиром Путиным, которую ему подарила телеведущая Ольга Скабеева.

Такое признание Цимбалюк сделал в эфире YouTube-канала «Islnd TV» , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть футболка с Путиным, лежит, Оля Скабеева мне когда-то подарила. У меня был день рождения, я когда-то ходил к ним. Но ради бога, лежит в качестве, я думаю, что с ней делать? Но я такой Плюшкин как бы. Может, пригодится для каких-нибудь съёмок или ещё чего-то», – рассказал Цимбалюк.

Напомним, ранее Цимбалюка довели до истерики слова Путина прямо на пресс-конференции российского президента.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сделала пропагандисту замечание, что он спокойно наслаждается жизнью в Москве, однако своей аудитории на Украине подаёт себя как военкор в тылу врага.

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