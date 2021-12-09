Цимбалюк связал свой вызов в прокуратуру с пресс-конференцией Путина

Московский корреспондент украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк утверждает, что не получал приглашения не беседу в прокуратуру 24 декабря, о котором вчера сообщили СМИ. При этом он почему-то связал эту информацию с полученным им приглашением на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая состоится на день раньше предполагаемой беседы в прокуратуре.

Об этом Цимбалюк заявил сегодня в эфире либеральной радиостанции «Эха Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне звонят из пресс-службы Кремля и говорят: «Роман, приходи к нам на конференцию 23 числа, потому что из-за короны в этот раз мы приглашаем персонально. Без вас это мероприятие будет тусклым, неинтересным и не настолько ярким, как вы обычно его делаете». Я говорю: конечно, это же наша работа – ходить на все мероприятия и спрашивать российских чиновников, что они сегодня думают об Украине. На следующий день пишут в российском интернете, что на следующий день примерно в это же время мне нужно пойти в прокуратуру ЦАО. Я не знаю, как свой график выстраивать. Наверно надо с кем-то посоветоваться», – сказал Цимбалюк.

Он уточнил, что собирается советоваться с представителями той «башни Кремля», которая выступает против «нападения на Украину».

«Я приму сбалансированное для себя решение. Не знаю, с адвокатами или нет. Но опять же, повестки нет, а приглашение на пресс-конференцию есть. Может, они не хотят, чтобы я на пресс-конференцию приходил. Я не могу ориентироваться на сообщение в каких-то анонимных телеграм-каналах и скрин-шоты не понятно чего», – сказал Цимбалюк.

Согласно сообщениям в СМИ, Цимбалюка вызвали в прокуратуру Центрального административного округа Москвы для дачи пояснений. В прокуратуре полагают, что материалы Цимбалюка, размещенные на его youtube-канале, «содержит признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России». Прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении против украинца уголовного дела по статье 20.3.1 КоАП РФ. Она предусматривает следующие виды административного наказания: административный штраф, обязательные работы, административный арест.