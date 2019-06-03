«Цирку дю Солей» Зеленского в Минске не хватает ещё пары клоунов – в ДНР прокомментировали реинкарнацию Кучмы

03.06.2019, Донецк, Владимир Гладков

Возвращение 80-летнего экс-президента Леонида Кучмы на пост полномочного представителя Украины в Минске является демонстрацией того, что Киев продолжит показывать шоу-номера, саботируя переговорный процесс.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

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«Никакого прогресса в переговорах не будет. Выполнения соглашений в военно-политической части не будет, согласования с нами конституционной реформы, особого статуса, закона об амнистии – ничего этого не будет.

Кучма продолжит надувать щеки и корчить из себя государственника.

Осталось только вернуть в контактную группу Иру Геращенко и добавить туда Олега Ляшко, чтобы «Цирк дю Солей» обзавидовался этой клоунаде», – заявил парламентарий.

Напомним, ранее Владислав Бердичевский также высказывал мнение, что в своей риторике новый украинский президент Владимир Зеленский ничем не отличается от своего предшественника и скоро «встанет на одну доску» с Петром Порошенко, дававшим такие же ложные обещания в 2014 году.