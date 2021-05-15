CNN продолжает лепить грубые фейки для Украины

15.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Закрытие территориальных вод во время военных учений – это нормальная практика всех стран, и Украина тоже ею пользуется.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали сюжет американского журналиста CNN Мэтью Чэнса, который вышел в открытое Азовское море на пограничном катере ВСУ, чтобы приблизиться к российским кораблям, проводящим боевые учения. Получив предупреждение, украинские моряки поспешили ретироваться, поскольку, как они сами выразились, «ничем хорошим это не закончится».

Американский журналист подал материал таким образом, будто в отношении украинского сторожевого катера был задействован «акт агрессии».

«Я хочу напомнить, что внутренние воды позволяют гражданским судам ходить, ловить где угодно. Но, простите, а что военный российский корабль ЧФ может сейчас зайти в акваторию порта Мариуполь и спокойненько пришвартоваться там, что ли? – прокомментировал Корнилов. – То есть что будут делать украинские вояки, если российские военные корабли будут подходить к Мариуполю, внутренние воды? Вот тут сразу – нет, нельзя, тут наши территориальные воды, сюда нельзя».

«Они пытались сейчас подойти в закрытую территорию, в частности, на учения, что делают все страны, в том числе Украина. Украина недавно проводила учения своих «Байрактаров» (бывших турецких, теперь своих) прямо недалеко от Крыма, к северу от Крыма. И тоже закрывала там воды для проведения своих учений, так что теперь – военное преступление?» – добавил эксперт.

Напомним, ранее перед камерами CNN в каске и бронежилете бегал несколько дублей президент Украины Владимир Зеленский для репортажа якобы с передовой.