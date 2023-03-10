CNN: Россия отправляет в Иран захваченные на Украине образцы американского оружия

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Россия захватывает на поле боя некоторое вооружение и технику, предоставленные Киеву США и НАТО, и отправляет их в Иран, где, по мнению США, Тегеран будет пытаться скопировать эти системы.

Об этом сообщили CNN четыре источника, знакомые с проблемой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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За последний год официальные лица США, НАТО и других западных стран стали свидетелями нескольких случаев захвата российскими войсками меньшего по размеру, наплечного вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые украинские войска иногда были вынуждены оставить на поле боя, рассказали источники телеканала.

Во многих из этих случаев Россия переправляла оборудование в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, для того, чтобы иранские военные могли попытаться создать собственную версию этого оружия, сообщили источники CNN. По их мнению, Россия считает, что продолжение поставок захваченного западного оружия в Иран будет стимулировать Тегеран продолжать поддерживать Москву.

Американские чиновники не считают, что эта проблема является «широкомасштабной или систематической», и отмечают, что украинские военные с начала войны, как правило, сообщают Пентагону о любых потерях американской техники. Тем не менее, американские чиновники признают, что этот вопрос трудно отследить.

Неясно, удалось ли Ирану успешно переделать американское оружие, захваченное на Украине, но Тегеран оказался очень искусным в разработке систем вооружений на основе американского оборудования, захваченного в прошлом, отмечает CNN.

Так, одна из ключевых систем в арсенале Ирана – противотанковая управляемая ракета «Туфан» – была разработана на основе американской ракеты BGM-71 TOW в 1970-х годах. А в 2011 году иранцы перехватили американский беспилотник Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, и создали на его базе свой БПЛА, который пересек воздушное пространство Израиля в 2018 году, прежде чем был сбит.

Эта координация является еще одним примером растущего оборонного партнерства Москвы с Тегераном, которое усилилось за последний год. Как заявил в прошлом месяце представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, это партнерство не только еще больше дестабилизирует Украину, но и может угрожать соседям Ирана на Ближнем Востоке, напоминает CNN.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США хотят передать Киеву захваченное пиратским путём иранское оружие.