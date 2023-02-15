США хотят передать Киеву захваченное пиратским путём иранское оружие

Оливер Галич .  
15.02.2023 20:22
  (Мск) , Вашингтон
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Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Власти США рассматривают возможность передачи Киеву нескольких тысяч автоматов и более миллиона патронов, которые предназначались для поддерживаемых Ираном вооружённых формирований в Йемене.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти США рассматривают возможность передачи Киеву нескольких тысяч автоматов и более миллиона патронов, которые...

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Это оружие захвачено американскими и французскими военными пиратским путём.

Официальные лица США сообщили, что речь идёт о более 5000 автоматов АК-47, 1,6 млн патронов к стрелковому оружию, 20 противотанковых ракетах и более 7000 взрывателях, изъятых в последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, «подозреваемых в работе на Иран», пишет WSJ.

Если политически вопрос с передачей иранского оружия Украине будет решен быстро, остаются правовые нюансы. Как правило, оружие, которое задерживается США и их союзниками, обеспечивающими соблюдение эмбарго ООН на поставки вооружения в Йемен, уничтожается. Но в этот раз, отмечает WSJ, «официальные лица США заявили, что глобальные усилия по снабжению Украины оружием вызвали дискуссию об отправке конфискованных военных грузов в Киев».

Задача администрации Байдена – найти юридическую возможность и оправдание изъятию оружия из зоны одного конфликта и передаче его в зону другого. По словам американских чиновников, юристы Белого дома изучают вопрос принятия особого документа или даже резолюции Генассамблеи ООН по этому поводу. С другой стороны, они готовы разработать законодательный акт для Конгресса, который бы дал США право конфисковать оружие в соответствии с законами о гражданской конфискации, и отправлять его Киеву, информирует американское издание.

Но главная цель запланированной операции – не столько поставка небольшой партии оружия Киеву, сколько очередной этап информационной войны.

«Это призыв взять оружие, предназначенное для иранских марионеток, и использовать его для достижения наших приоритетов на Украине, где Иран поставляет оружие России», – цитирует WSJ неназванного американского чиновника.

Как сообщал «ПолитНавигатор», группа конгрессменов от Республиканской партии США внесла резолюцию с требованием к администрации Байдена прекратить оказывать «военную и финансовую» помощь Украине, документ получил название «Резолюция об усталости от Украины».

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