CNN: США не в состоянии спасти Украину от отключения света

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Из-за несовместимости и логистических проблем американское оборудование не сможет помочь восстановить нормальное функционирование украинской энергосистемы, получившей серьезные повреждения после российских ударов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает американский телеканал CNN.

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Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен вновь пообещал «неустанно работать с G7 и другими партнерами над ремонтом, заменой и защитой энергетической инфраструктуры Украины».

«Но это усилие не обойдется без проблем. Первоначальная партия американского электрооборудования, которая, как сообщил CNN представитель США, включала такие крупные предметы, как автоматические выключатели, реле, разъединители, прибыла в Украину более недели назад — часть многомиллионного обещания администрации Байдена помочь поддержать электроснабжение Украины. система. Однако, поскольку США и их партнеры работают над тем, чтобы попытаться снабдить столицу Киев материалами, необходимыми для поддержания электроэнергии и тепла этой зимой, им приходится бороться с глобальными проблемами цепочки поставок», – проинформировал телеканал, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, предпринимаются глобальные усилия, чтобы попытаться справиться с энергетическими проблемами Украины, США работают с частным сектором, чтобы попытаться сократить дефицит оборудования, но «из-за существующих проблем с цепочкой поставок дополнительных поставок не так много».

Кроме того, добавил источник, некоторые из «более дорогих» элементов, которые используются в США, несовместимы на Украине, поскольку они предназначены для работы в разных частотных сетях.

При этом американцы больше возлагают надежды на поставки систем ПВО, «чтобы оборудование, предоставленное США и партнерами, не было уничтожено».

«По словам чиновника, атаковав инфраструктуру, русские значительно усложнили защиту и восстановление сети, потому что существует гораздо больше мест, где система может выйти из строя, чем если бы они атаковали электростанцию.

В краткосрочной перспективе США пытаются найти предметы, которым украинцы отдали предпочтение, например, большие газовые генераторы. По словам представителя США, эти генераторы не будут использоваться для питания отдельных домов, а скорее будут использоваться для поддержания критически важных коммунальных услуг, таких как водоснабжение и отопление, даже в случае отключения электричества», – уточняет CNN.

Кроме того, американский чиновник объяснил, что даже когда электросеть будет отремонтирована, она не может быть немедленно запущена на полную мощность, иначе есть риск ее взрыва, поэтому украинским властям, вероятно, «придется продолжать отключать электроэнергию до тех пор, пока они не смогут убедиться, что залатанная электросеть сможет поддерживать себя».