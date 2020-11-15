«Цой» осквернитель

15.11.2020, Москва, Платон Беседин

Представьте, есть памятники культурного наследия, охраняемые государством – и вот я прихожу и начинаю разрисовывать их так, как мне угодно. При этому могу заявить: «Я художник – и так вижу». Но, боюсь, многие назовут мои действия вандализмом, осквернением. Именно так – как вандал-осквернитель – поступил Алексей Учитель, снявший свой фильм «Цой». Тот случай, когда даже название произносить не хочется.

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Учитель – мастер хайпа. Этого у него не отнять. Чего только стоят скандалы вокруг «Матильды». Получила ли свой гонорар за пиар Поклонская? А меж тем кино это – дрянь именно как кино.

Дело в том, что давно уже – лет как десять, так точно – Учитель из приличного режиссёра превратился в купца-ремесленника. Если вы играли в компьютерные игры в стиле фэнтези, то наверняка помните, как герой, взяв эскиз доспеха или оружия, может, при наличии соответствующих материалов и должных умений, изготовить уже готовый предмет. Чем-то подобным и занимается Алексей Учитель.

В наличие у него умений сомневаться не приходится (они были когда-то – и все не пропиты), а о материалах режиссёр вообще не заботится. Он тупо засовывает в ленту всё, что можно – и плохое, и хорошее. Операторская работа местами на очень высоком уровне, зато о воспроизводстве советской действительности, к примеру, – я не говорю даже об атмосфере, хотя бы об интерьере – съёмочная команда не заботится совершенно. А для чего? И так схавают.

В результате выходит абсолютно стандартизированная картина – фаст-фуд. Нет, это не столь дрянной суррогат, как, например, «Бабушка лёгкого поведения», но для работы о Викторе Цое изначально должны быть заданы принципиально иные стандарты. Спасает разве что близость Учителя к тем рок-кругам – в том числе, и к Виктору Робертовичу. Ниже дна режиссёр не спускается.

Оттого лента смотрится несколько приличнее, нежели недавний фильм «Стрельцов» – тоже свободная вариация на заданную тему. И снимал её, конечно же – как вы догадались? – Алексей Учитель. К счастью, русский рок он знает намного лучше, чем футбол.

Собственно, многие претензии к «Цою» снялись бы – не называйся фильм так. Аналогичная история – и со «Стрельцовым». Не будь в титуле имён великих – смотрелись бы ленты как средненькие зарисовочки. Ну, как попкорн, который покупаешь, чтобы скоротать вечерок. Но тут-то Учитель предлагает зрителю изысканное блюдо с историей. Да, смущает, что его дома, это блюдо, ещё размораживать надо, но зритель всё-таки покупает, идёт домой – и в итоге получает дрянную пиццу. Зрителя обманули. Нас обманули.

Это очень выгодно, на самом деле, брать имя, а Цой для нашей музыки, как и Стрельцов для спорта – легенды, и снимать не пойми что, заявляя: мол, вы чего? Это же художественное произведение, все совпадения случайны. Хорошо, пусть так, но чего ж ты, зараза, название такое даёшь, а? Да чтобы бабла хорошенько срубить – и то простительно. Страшно другое, что поколениям, и без того не особо разбирающимся в истории, ты подсовываешь симулякр, фальшак, который со временем утвердится как нечто монолитное. И вот уже преступление, диверсия.

Полагаю, «Цоем», «Стрельцовым» – всё это мракобесие не ограничится. Кто дальше? «Жуков»? Ни в коем разе. А потому есть лишь один выход. На законодательном уровне запретить подобные «экранизации». Это же касается и «вольных» (а на деле предательски-сознательных) трактовок нашей общей истории. Хватит лепить фильмы о злобных чекистах и футболистах, музыкантах, которые называются именами собственными, но к прототипам не имеют никакого отношения. Это даже не мошенничество, а откровенный глум.

Или такую страну с такой историей вы хотите получить? Фальшивую и токсичную, как большинство современного российского кино.