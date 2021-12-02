«ЦРУ зачищает, Украина угрожает»: специалисты об удалении записи с расстрелом мигрантов

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Новости Украины

Администрация американской соцсети «Фейсбук» заблокировала видеозапись расстрела безоружных мигрантов на границе Украины с Белоруссией, которую накануне опубликовал военнослужащий ВСУ Василий Румак.

Сам он после обнародования ролика опубликовал странную запись в своем блоге, намекнув на то, что у него были проблемы с силовиками.

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«Бывает, действуешь импульсивно, но потом об этом очень жалеешь. После долгой и бессонной ночи для меня и моей родни, нужно хорошо выспаться и все обдумать», – написал Румак.

По мнению экспертов, опрошенных «ПолитНавигатором», такая оперативность может быть связана с тем, что украинское руководство при помощи американских спецслужб пытаются оперативно стереть следы военных преступлений.

«Однозначно, Центральное разведывательное управление США, которое курирует спецслужбы Украины и которое несет частично ответственность за это чудовищное военное преступление, оно просто-напросто соучаствует в управлении Фейсбука. Оно даже не просило Фейсбук, они просто его сами удалили. Это уже значительно больше, чем политика двойных стандартов, это соучастие в преступлении против человечности и в подавлении свободы слова», – заявил политолог Сергей Марков.

Примечательно, что в публикации ролика, как сообщалось ранее, мог быть заинтересован олигарх Ринат Ахметов, у которого публичный конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Но блокировка видео американской соцсетью, по мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, может свидетельствовать о том, что спецслужбы США занимают сторону главы украинского государства.

«При современных технологиях, при развитии средств коммуникации можно при желании раздобыть, с учетом всякого рода хакерских приемов, да и в оперативном порядке, используя какие-то ресурсы, можно раздобыть все, что угодно. Если за этим стоит Ринат Ахметов, тут тоже нет смысла удивляться, потому что сейчас в Киеве идет игра, судя по всему, по-крупному, на повестке дня судьбы очередного украинского субъекта, актуализируются такие формы работы, как Майдан, ну и соответственно, противоположная сторона будет делать все, чтобы сохранить нынешний режим, который однозначно курируется вашингтонским обкомом», – сказал эксперт.

«Целые этажи в украинских структурах заняты американскими специалистами, поэтому появление подобного информационного продукта находится под контролем и при негативной оценке данного контента, он удаляется», – заявил Горбачев.