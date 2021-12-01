Месть Ахметова? Обнародовано видео массового расстрела на украинской границе

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Новости Украины

Украинские военные расстреляли группу нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться на Украину с территории Белоруссии через зону отчуждения Чернобыльской АЭС. События происходят, предположительно, 29 ноября.

Видеозапись инцидента, сделанная при помощи приборов ночного видения, была опубликована в аккаунте военнослужащего ВСУ Василия Румака. На ролике видно, как по безоружным мигрантам открывают огонь, а после стаскивают ещё не остывшие тела в кучу.

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С 26 ноября Украиной проводится операция «Полесье», в рамках которой к границам стянуты вооруженные силы.

Две недели назад пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады, которая несет службу в горной и лесной местности, опубликовала заявление, в котором говорилось, что военнослужащие будут уничтожать мигрантов при попытке прорваться на территорию Украины. После разгоревшегося скандала заявление было дезавуировано.

Предположительно, за легализацией плёнки с расстрелом беженцев может стоять олигарх Ринат Ахметов, накануне обвиненный президентом Владимиром Зеленским в подготовке государственного переворота.

Выкупив у пограничников и обнародовав запись расстрела мирных беженцев, Ахметов мог рассчитывать на дискредитацию Зеленского в глазах мирового сообщества – подчиненные президента и он сам предстают в неадекватном виде.

Ахметов, как известно, ранее категорически отрицал обвинения со стороны Зеленского, подчеркивая при этом свою готовность бороться против «авторитаризма и цензуры» на Украине.