ЦРУ проводит виртуальную перепись украинцев

26.09.2019, Киев, Игорь Петров

Перепись населения Украины, проведение которой анонсируют киевские власти, «похоронит» мертвые души.

К такому выводу на пресс-конференции в Киеве пришли политические эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перепись выгодна. Это связано с планированием. Планирование – жизненно необходимый процесс для любого государства. Например, Госкомстат рассчитывает пенсии, соцвыплаты и льготы с количеством населения 42 млн чел. Каким образом это имеет отношение к реальности, если у нас может быть 35 млн?

Зарубежные инвесторы пользуются информацией о населении Украины, которую берут у ЦРУ. То есть ЦРУ проводит виртуальную перепись, и эта информация идет на столы инвесторов», – отметил политический эксперт Андрей Кучер.

Эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский напомнил, что неточные данные по избирательным округам дают возможность манипуляций на выборах.

«Это создает манипуляции на выборах. На некоторых округах целые кладбища полным составом «вставали» и шли голосовать за кандидата. Такое было», – сказал Павловский.

Вместе с тем, проведение переписи осложняется тем, что киевская власть не контролирует часть территории Украины, а многие граждане стали внутренними переселенцами или трудовыми мигрантами.

«У нас много внутренних переселенцев. Данные «плывут» – одно время Минсоцполитики говорило, что у нас 1,5 млн внутренних переселенцев, потом – 1,8 млн, потом – 1,6, все время какие-то плавающие цифры. Надо выяснить, столько же их на самом деле, тем более, что половина из них – почти 800 тыс – зарегистрированы всего в двух областях – Луганской и Донецкой. Вряд ли там столько населения, скорее всего это мигрирующие пенсионеры, которые приезжают за пенсией и возвращаются на неподконтрольную территории.

Сколько людей на тех территориях – тоже вопрос. Мы знаем, что оттуда много людей уехали в ту же Россию. Мы знаем, что в Крыму, наоборот, увеличилось население, из других областей России туда переселено за это время более 300 тыс человек. Трудно оперировать такими данными», – сказал Павловский.

Ранее украинский посол в США рассказал, как в ЦРУ ему открыли целый мир.

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