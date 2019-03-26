Украинский посол в США рассказал, как в ЦРУ ему открыли целый мир

26.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Разветвлённая агентурная сеть ЦРУ давно ведёт наблюдение за Украиной как за главной зоной производства и наркотрафика в Европе.

Об этом в ходе презентации своей книги заявил экс-посол Украины в США Юрий Щербак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Однажды приехал Горбулин) экс- секретарь СНБО Украины – Ред) в Вашингтон. Мы были в кабинете директора ЦРУ, чем я горжусь, вы же понимаете, далеко не каждого человека туда пускают. Ходили туда на визиты. А потом нас пригласили в Агентство по борьбе с наркотиками. Огромный небоскрёб. Мы пришли, на какой-то там 20-й этаж заехали, и меня поразило, что сидели женщины, о которых никогда в жизни не подумаешь, что они специалисты по борьбе с наркотиками в направлениях: Латинской Америки, Европы. И они нам открыли целый мир, агентура же огромная.

Показали карты, маршруты, продемонстрировали, что Украина является очень важным звеном наркотрафика. Что проходит через неё. Ну, вы недавно слышали, наверное, что 50 килограммов героина изъяли – это же капля в море. Но в Украине есть лаборатории синтетических наркотиков, ибо химия очень развита у нас, умный народ, толковый», – рассказал Щербак.